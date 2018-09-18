"نصار" يروى أسرارًا جديدة عن فترة توليه لجامعة القاهرة

18 سبتمبر 2018 - 09:46 ص

أكد الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، أنه طول فترة رئاسته للجامعة لم يأخذ يومًا واحدًا إجازة، حبًا في الجامعة والعمل، مشيرًا إلى أنه كان محاميًا مشهورًا، وأغلق المكتب بعد توليه رئاسة الجامعة، وأعاد الأموال التي كان قد أخذها كـ"عربون" لموكليه.

وأضاف "نصار"، في لقاء ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن مصر تعيش ظرفًا اقتصاديًا صعبًا، ولكنه قد يكون مقدمة للانطلاق في الاقتصاد والتعليم.

وتابع رئيس جامعة القاهرة السابق، أن مصر تستطيع أن تتقدم خاصة في التعليم، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد بأن يكون هذا العام عام التعليم.

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