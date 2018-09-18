» شاهد.. هندوس يضربون مسلمًا حتى الموت

18 سبتمبر 2018 - 09:58 ص

واقعة مؤسفة شهدتها الهند، حيث أظهر تسجيل مصور تقاعس أربعة من رجال الشرطة الهندية عن إسعاف ومساعدة مواطن مسلم تعرض للضرب حتى الموت من قبل أشخاص غاضبين اتهموه بمحاولة سرقة سيارة.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن مسؤول في شرطة مدينة إمفال عاصمة ولاية مانيبور (شمال شرقي الهند) قوله إنه تم إيقاف عناصر الشرطة الأربعة عقب واقعة ضرب مسلم حتى الموت.

وأضاف أن التسجيل المصور أظهر رجال الشرطة المسلحين وهم يقفون حول الرجل وهو يرقد على جانبه في موقع الحادث، وشدد على أن الضحية لقى مصرعه بسبب نقص الرعاية الطبية.

وتقول الشرطة إن التحقيق ما زال مستمرًا، وتم اعتقال خمسة أشخاص على خلفية اتهامهم في تلك الواقعة.

وتعرضت الشرطة في غربي الهند في يوليو الماضي إلى انتقادات واسعة لفشلها في مساعدة تاجر ماشية مسلم لقي حتفه إثر تعرضه للضرب على يد مجموعة من القرويين الهندوس.

وتزايدت مثل هذه الجرائم في الهند منذ تولي حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي السلطة عام 2014.

ويعيش في الهند أكثر من 160 مليون مسلم من إجمالي سكان الهند البالغ أكثر من 1.3 مليار، وفق تقديرات عام 2015.





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