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شيعى من حزب الله يحاول قطع رؤوس أطفال سوريين

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شيعي من حزب الله يحاول قطع رؤوس أطفال سوريين
شيعي من حزب الله يحاول قطع رؤوس أطفال سوريين

عبد القادر وحيد

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تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يظهر أحد عناصر حزب الله، يهدد أطفال سوريين بقطع رؤوسهم، وسط حال من البكاء والعويل بين الأطفال.

ويظهر مقطع الفيديو عنصر حزب الله وهو يمسك بسكين وأمامه ثلاثة أطفال وهو ينادى عليهم واحدًا تلو الآخر قائلا: "تعال هون.. حط إيدك"، حيث يتقدم الأطفال في رعب وصراخ ، ثم يتراجعون مرة أخري خوفًا من بطشه.

وقد لاقي مقطع الفيديو الذي تم تداوله ردود أفعال واسعة، وغضبًا بسبب الأطفال الأبرياء، حيث غرد حساب أبو يزن الشامي: "حسبنا الله ونعم الوكيل.. والله يقطع القلب كل شخص ينظر إلى هؤلاء الأطفال لو كانوا أطفاله ماذا يفعل".

وغرد آخر: "بلغ بالمجوس الرافضة أن ينحر أحدهم ابنه أمام الناس قربانًا للحسين.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. أين عقل هؤلاء المجوس قتلة الحسين.. وما ذنب الطفل المقتول بيد أبيه لعنه الله في الدنيا والآخرة".

ولم يتسن لـ"المصريون" التحقق من صحة الفيديو، والذي تم تداوله بصورة واسعة علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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