بالتفاصيل.. استدراج طفل لتقطيعه وبيع أعضائه بالقاهرة

18 سبتمبر 2018 - 10:23 ص

كشفت التحريات الأمنية، اليوم، تفاصيل واقعة احتجاز طفل عمره 13 سنة، على يد ابن عم والدته، بعد استدراجه من محل سكنه بالشرقية، لبيع أعضائه مقابل 60 ألف جنيه.

وقد أثبتت التحريات بقسم شرطة المرج، أن المتهم بارتكاب الواقعة "عبد الله. ا" 22 سنة، طالب، مقيم في منطقة المرج، استدرج ابن ابنة عمه، من محافظة الشرقية، بعدما اتفق مع عاطل يعمل سمسارًا في تجارة الأعضاء البشرية، على إحضار طفل وتسليمه له لبيع أعضائه.

وتبين من التحريات أن المتهم تواصل مع السمسار عن طريق موقع التواصل "فيس بوك"، بعدما قرأ إعلانًا لطلب التبرع بـ"كلية" لأحد المرضى، مقابل مبلغ مالي، فعرض المتهم على السمسار إحضار طفل من محافظة الشرقية، وبيعه له بالكامل للحصول على أعضائه، مقابل 60 ألف جنيه.

وأثناء الاتفاق بينهما، وحال تردد السمسار على المتهم لأخذ الطفل واصطحابه إلى طبيب شهير متخصص في إجراء تلك العمليات، وردت معلومات للواء أشرف الجندي مدير مباحث القاهرة بالواقعة، فأمر بالقبض على المتهم، وإعادة الطفل إلى ذويه في الشرقية.

اعترف المتهم أمام اللواء نبيل سليم مدير المباحث الجنائية بارتكاب الواقعة، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، بتحرير محضر، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.