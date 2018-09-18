الدفاع الروسية تكشف الجهة التى أسقطت طائرتها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن منظومة تابعة للدفاع الجوى السورى هى من أسقطت الطائرة الروسية التى فُقدت قرب السواحل السورية أمس وعلى متنها 14 شخصًا.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن "الاتصالات مع الطائرة وهي من طراز إيل 20 قد انقطعت فوق البحر المتوسط".

وأوضحت موسكو أن الطائرة كانت تحلق على بعد قرابة 35 كيلومترا من السواحل السورية، وأنها كانت في رحلة العودة من قاعدتها في اللاذقية.

وكان الطيران الحربي الروسي قد بدأ عملياته في سوريا عام 2015 بطلب من الرئيس السوري بشار الأسد الذي استمر في السلطة رغم الحرب المستمرة منذ 7 سنوات.