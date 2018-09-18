تركي فتح قبر "والده" فشاهد شيئا غريبا

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قام رجل تركي بفتح قبر والده للتأكد من كونه الأب البيولوجي، ولكنه فوجئ بصدمة كبيرة حيث اكتشف أن الرفات الموجودة بالمقبرة يرجع لامرأة.

وكان الرجل الذي يدعي بهادرين أونش أوجلو، يحاول في الفترة الأخيرة العثور على والده البيولوجي، من خلال أحد برامج التليفزيون التركية، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وشك أوجلو في أن رجلًا يدعى على غالب سيري، من مقاطعة توكات الشمالية قد يكون والده، لذا طلب فتح المقبرة، ولكنه اندهش عندما أظهرت نتائج الحمض النووي أن هذه الرفات تعود لامرأة.

وأشارت الشبكة الإخبارية، إلى أن أوجلو لم ييأس بل ظهر خلال البرنامج وادعى أن امرأة تدعى زولفي هنم، قد تكون والدته البيولوجية، إلا أنها نفت هذا الأمر مؤكدة أنها ستخضع لاختبار النووي.

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