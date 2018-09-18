» حملات مرورية لضبط المساطيل على الطريق

18 سبتمبر 2018 - 10:40 ص

شكلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، مجموعة حملات على الطرق لضبط السائقين أثناء قيادتهم السيارات تحت تأثير المخدر ما يتسبب في الكثير من الحوادث.

وأكدت الإدارة العامة للمرور من تكثيف هذه الحملات خلال الفترة المقبلة لأن المواد المخدرة في هذه الحالة تهدد سلامة السائق وسلامة الركاب لافتة إلى أنه تم تكثيف حملات الرادار، ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية.

وفي السياق ذاته عززت إدارة المرور، اليوم الثلاثاء، من وجود الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور، لمنع ظهور أي كثافات مرورية.