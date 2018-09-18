» سببان لاستدعاء وزيرة الصحة لجلسة البرلمان

18 سبتمبر 2018 - 10:41 ص

كشف الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن أسباب استدعاء وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد، لجلسة طارئة بالبرلمان، لافتًا إلى أن واقعة ديرب نجم بالشرقية هى الأصل في الاستدعاء للوزيرة.

وقال "العماري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، والمذاع عبر فضائية "تن"، بالأمس، إنه طبقًا للمادتين 48 و52 من لائحة البرلمان، من حق اللجان أن تطلب من الوزراء إلقاء بيانات عن الأحداث الشبيهة بواقعة مستشفى ديرب نجم.

وأضاف أن الجلسة ستتناول عرض ملابسات القضية وفتح باب المناقشة، ويتلوها تعقيب من وزيرة الصحة، مستطردًا أن هذه هى الإجراءات المتبعة في مثل هذا النوع من الجلسات، الذي يستهدف البرلمان منها طمأنة الشعب والإثبات له أن هناك من يقف ورائه في الأزمات.

وفتحت الجهات الرقابية بمحافظة الشرقية، السبت الماضي، تحقيقًا عاجلًا في قضية ضحايا الغسيل الكلوي بمستشفى "ديرب نجم" لمعرفة أوجه القصور الذي تسبب في وفاة 3 وإصابة 13 آخرين.