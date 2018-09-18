  • الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:20 ص
بحث متقدم
صلاح وماني

"صلاح" يكشف حقيقة خلافه مع "مانى"

"الدفاع الروسية" تنفي استخدام سياسة الأرض المحروقة بسوريا

الدفاع الروسية تكشف الجهة التى أسقطت طائرتها

خاشقجي : بشار سوف يخرّب اتفاق إدلب بهؤلاء الأشخاص

خاشقجي : بشار سيخرّب اتفاق إدلب بهؤلاء الأشخاص

الإعلامي أحمد موسى

فيديو.. موسى لـ"عجينة": هنوقفك عند حدك

صلاح

شاهد.. صلاح في المران النهائي للقاء سان جيرمان

وفاة صاحب عبارة " اتق الله لمبارك" بالحرم النبوي

وفاة صاحب عبارة "اتق الله لمبارك" بالحرم النبوى

شيعي من حزب الله يحاول قطع رؤوس أطفال سوريين

شيعى من حزب الله يحاول قطع رؤوس أطفال سوريين

الإعلامية مني العراقي

شاهد.. اختطاف معد برنامج منى العراقي

الدولار والجنيه

أسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء

أرشيفية

علاقة آثمة مع الأم وابنتها وراء مقتل ذبيح إمبابة

العمارى:

سببان لاستدعاء وزيرة الصحة لجلسة البرلمان

الحياة السياسية

البرلمان
وزيرة الصحة

ايمان هاني

أخبار متعلقة
#

إدراج 6 أنواع حشيش صناعي بجدول المخدرات

#

"الصحة" تتوعد مدير مستشفى منيا القمح

#

وزيرة الصحة: "ورحمة أبويا لو مدير صحة مشتغلش هيمشي"

#

الصعوبات الاقتصادية فى مصر لن تستمر.. والتحسن قادم

حزب الله

قطع رؤوس

عنصر.

أطفال سوريين

كشف الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن أسباب استدعاء وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد، لجلسة طارئة بالبرلمان، لافتًا إلى أن واقعة ديرب نجم بالشرقية هى الأصل في الاستدعاء للوزيرة.

وقال "العماري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، والمذاع عبر فضائية "تن"، بالأمس، إنه طبقًا للمادتين 48 و52 من لائحة البرلمان، من حق اللجان أن تطلب من الوزراء إلقاء بيانات عن الأحداث الشبيهة بواقعة مستشفى ديرب نجم.

وأضاف أن الجلسة ستتناول عرض ملابسات القضية وفتح باب المناقشة، ويتلوها تعقيب من وزيرة الصحة، مستطردًا أن هذه هى الإجراءات المتبعة في مثل هذا النوع من الجلسات، الذي يستهدف البرلمان منها طمأنة الشعب والإثبات له أن هناك من يقف ورائه في الأزمات.

وفتحت الجهات الرقابية بمحافظة الشرقية، السبت الماضي، تحقيقًا عاجلًا في قضية ضحايا الغسيل الكلوي بمستشفى "ديرب نجم" لمعرفة أوجه القصور الذي تسبب في وفاة 3 وإصابة 13 آخرين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» سببان لاستدعاء وزيرة الصحة لجلسة البرلمان
» حملات مرورية لضبط المساطيل على الطريق
» نقل 50 فتاة للمستشفيات بسبب عمليات ختان فاشلة
» شاهد.. هندوس يضربون مسلمًا حتى الموت
» بالفيديو.. عجينة رافضًا الاعتذار: أنا أخلاقي عالية
» طقس اليوم مائل للحرارة والعظمي تسجل 33 درجة
» الآن بإمكانك كمعتمر أن تزور أي مكان في السعودية
» بوجبا على أعتاب العودة لإيطاليا بعرض سخي من ناديه السابق
» جاريث بيل: الأجواء أكثر ارتياحًا بعد رحيل رونالدو
» ماذا يحدث لأجسادنا حين نتناول "سمك" مع "لبن"
» صورة تثير الجدل على "فيس بوك" .. ماذا رأيت فيها؟

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:54 ص

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية
ارشيف
جواز سفر مصري