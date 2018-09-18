خاشقجي : بشار سيخرّب اتفاق إدلب بهؤلاء الأشخاص

18 سبتمبر 2018 - 10:51 ص

أعرب الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي عن تفاؤله بالاتفاق الذي جري في منتجع سوتشي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ، والذي أنقذ ملايين المواطنين من المدنيين في إدلب من مجازر مروعة ، حال فشل الاتفاق.

وأضاف خاشقجي في تدوينة له علي حسابه علي تويتر :"الآن تبدأ عملية سلام وإعادة توحيد سورية بدستور جديد وحكومة وحدة وطنية طبعا في النهاية بدون بشار .

وكالعادة الآن سوف تستخدم ايران وبشار ورقتهم المطيعة لإفساد اتفاق إدلب، "داعش والقاعدة" .

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد توصل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس الإثنين في ختام لقاء جمعهما في منتجع سوتشي، إلى اتفاق يقضي بإقامة منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب في 15 أكتوبر القادم ، حيث أكد وزير الدفاع الروسي أنه لن يكون هناك أي هجوم على إدلب في ضوء هذا الاتفاق.