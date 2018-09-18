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أمريكي توفيت قطته فأصيب بهذا المرض

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أصيب رجل أمريكي  يبلغ  من العمر 68عامًا، بمرض نادر تسبب في ظهور "بثور" ضخمة على وجهه.

وفقا لما ذكرته  صحيفة  "ديلي ميرور" البريطانية، أن الرجل عانى من الحمى ثم بدأ في تورم الجانب الأيمن من عنقه.

وشخص الأطباء حالة هذا الرجل بمرض التلريات أو ما يسمى "حمى الأرانب"، وهو مرض نادر تسببه بكتيريا الفرنسيسيلة التولارية التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي قاتل في أكثر من نصف الحالات.

وتوقع الأطباء أن يكون مصدر المرض الذي عانى منه الرجل هو قطته الأليفة التي توفيت بعد تشخصيها بفيروس ابيضاض الدم السنوري، حيث أصيب الرجل به وبدأت الأعراض في الظهور بعد وفاتها بيومين.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المرض الذي أصيبت به القطة يأتي للقطط المنزلية من خلال تناول فريسة مصابة، وبإمكان القطط نقل البكتيريا إلى البشر.

وعالج الرجل قطته بالمضادات الحيوية لمدة شهر، وفقًا لما ذكرته الصحيفة البريطانية.

ومن أعراض مرض التلريات قرحة الجلد، والتعب، والحمى، والصداع، وتورم الغدد الليمفاوية والقشعريرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المرض عادة ما ينتقل من خلال لدغة القراد المصاب أو ذبابة الغزال أو من خلال الاتصال بحيوانات مريضة أو ميتة.

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