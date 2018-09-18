شاهد ماذا حدث لمضيفة بسبب عرض زواج في الجو

18 سبتمبر 2018 - 11:05 ص

أفسدت إحدى شركات الطيران اللحظة التي كانت تحلم بها مضيفة صينية وهي "طلب الزواج الخيال"، عن طريق طردها من العمل بسبب طلب حبيبها يديها داخل الطائرة.

وذكرت شبكة "ndtv " الهندية، أن حبيب هذه المضيفة تقدم لها عن طريق عرض زواج بطريقة رومانسية أمام الركاب بعد نصف ساعة من إقلاع الطائرة.

وبعد هذه اللحظة التي تحلم بها كل فتاة، تفاجأت المضيفة بوجود رسالة من شركة الطيران التي تعمل بها، تفيد بفصلها نهائيًا.

وأرجعت شركة الطيران "تشاينا أيسترن ايرلاينز"، السبب في اتخاذها هذا القرار هو إهمال المضيفة لواجبات عملها وسلوكها الذي أثر على سلامة الركاب، حيث اضطرب الركاب من هذا التصرف غير المسئول.