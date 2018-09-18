السلام بين فلسطين وإسرائيل ممكن.. "كامب ديفيد" الدليل

18 سبتمبر 2018 - 11:08 ص

يرى موقع "إسرائيل ناشونال نيوز" الصادر بالإنجليزية، أن الإدارة الأمريكية قادرة على إتمام عملية السلام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، لافتة إلى أن معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل أكبر دليل على أن السلام ممكن أن يعم في العالم العربي.

وبدوره، أشار جيسون جرينبلات، الممثل الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمفاوضات الدولية، اليوم الثلاثاء، إلى معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر، معقبًا: "إنها دليل على أن السلام ممكن".

وتابع "جرنبيلات" في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه "قبل أربعين عاما وقعت إسرائيل ومصر على اتفاقيات كامب ديفيد التي دخلت مرحلة جديدة من السلام بين البلدين، دليل على أن السلام الدائم ممكن ".

يذكر أن مصر أصبحت أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979، وانضم إليها الأردن عام 1994.

وأوضح الموقع، في تقريره، أن "جرينبلات" هو في مقدمة الجهود الرامية إلى التوصل إلى معاهدة سلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، حيث يعمل حاليًا على وضع خطة سلام مع جاريد كوشنير، صهر الرئيس ترامب وكبير المستشارين في البيت الأبيض.

ونوه التقرير بأن السلطة الفلسطينية قد رفضت بالفعل خطة السلام حتى قبل إعلانها، كما رفض محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية اعتبار إدارة ترامب وسيطا نزيها للمفاوضات منذ اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر الماضي.

وقال "جرينبلات" لـ "رويترز" الأسبوع الماضي إن "واشنطن مستعدة للانتقاد الإسرائيلي للخطة وأن كلا الجانبين يمكن أن يتوقعوا أجزاء يحبونها ويكرهونها، رغم أنه لم يقدم تفاصيل أخرى.

وأضاف أن "المفاوضين الأمريكيين دخلوا "مرحلة ما قبل الإطلاق" للخطة رغم مقاطعة قادة السلطة الفلسطينية".

وقد أعربت مصر من جانبها في الماضي عن استعدادها للتوسط في المحادثات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

إذ حث الرئيس عبد الفتاح السيسي الإسرائيليين والعرب الفلسطينيين على اغتنام الفرصة واستئناف محادثات السلام، وشدد أيضا على أن بلاده جادة في دفع تلك المحادثات إلى الأمام.