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إحالة 3 أطباء نساء بمستشفى مطاى للمحاكمة

قضايا وحوادث

مستشفى مطاي
مستشفى مطاي

شيماء السيد

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إحالة 6 أطباء وآخرين للتحقيق بوحدة صحية بشبين القناطر

أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثلاثة أطباء بمستشفى الصحة الإنجابية بمطاي للمحاكمة العاجلة، وهم كلٍ من طبيب النساء المقيم بمستشفى الصحة الإنجابية بمطاي وأخصائي النساء بمستشفى الصحة الإنجابية بمطاي ومدير مستشفى الصحة الإنجابية بمطاي وذلك على خلفية تغيبهم عن العمل وترك أعمال النوبتجية بالمستشفى ما ترتب عليه عدم إمكانية توقيع الكشف على إحدى المواطنات حال دخولها المستشفى في حالة وضع وتعريض حياتها وحياة الجنين للخطر.

وكانت نيابة مطاي الإدارية قد أجرت تحقيقاً بناءً على شكوي أحد المواطنين ضد المختصين بالمستشفى لعدم توقيع الكشف الطبي على شقيقته التي كانت حال وضع وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها رغم وصولها في حالة حرجة، وذلك لعدم تواجد طبيب النساء والتوليد بالمستشفى يوم 6/5/2018 مما اضطرهم لمغادرة المستشفى لأخرى لإنقاذ حياتها وحياة الجنين.

وقد باشر التحقيقات في القضية رقم 180 لسنة2018  عادل العوامري رئيس النيابة ، بإشراف المستشار  محمد محمد حسن، مدير النيابة.

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