» شاهد.. عامل فى مطار يسرق حقيبة راكب

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صورة من المقطع
صورة من المقطع

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اسبانيا

عامل

موقع ميرور

إيبيزا

يسرق حقيبة موطف

وثق مسافر على متن رحلة طيران متجهة من إيبيزا إلى مدريد مقطع فيديو لعامل يسرق حقيبة قبل تنبيه الموظفين.

بحسب ما ذكره موقع ميرور، اعترف حامل الحقائب للشرطة بفعلته قبل إعادة القطعة المسروقة إلى صاحبها، وهو صبي مراهق يسافر مع والدته إلى العاصمة الإسبانية.

وأظهر المقطع العامل يفتح الحقيبة قبل أن يسرق شيئا منها ويضعه في جيبه.

ويعرض الموظف للمحاكمة، حيث لم يبدأ عمله إلا منذ 3 أيام ويعتقد أنه تم فصله عن العمل.

لم يكن الحادث الأول من نوعه في مطار إيبيزا، فقد تم رصد لقطات صادمة في الشهر الماضي لعامل يرمى حقائب الركاب وكأنها كرة قدم.

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