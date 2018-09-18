شاهد.. لماذا لجأت إليسا لطبيب نفسي؟

18 سبتمبر 2018 - 11:39 ص

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا أنها اضطرت إلى استشارة طبيب نفسي بعد معاناتها من المرض.

وأعربت إليسا خلال مقابلة أجريت معها ضمن برنامج "تراندينج" الذي يعرض على شاشة "إم بي سي 4"، عن فخرها بقدرتها على إيصال رسالة إنسانية ورسالة توعية من خلال فنها والفيديو كليب الذي قامت بتصويره، إضافة إلى تجربتها الخاصة.

وتمنت ألا يعيش أي شخص آخر هذه التجربة الصعبة التي تمكنت من تخطيها بمساعدة اختصاصي نفسي.

وأضافت أنها تعافت بشكل تام، وأنها عادت إلى طبيعتها ونسيت مرضها.

وحقق الفيديو أكثر من 28 ألف مشاهدة على صفحة البرنامج على "إنستغرام"، وتفاعل معه عدد كبير جداً من المتابعين الذين أبدوا تعاطفهم مع النجمة وعبروا عن فرحهم بشفائها.

يشار إلى أنه تم أخيراً تكريم إليسا في نقابة الصحافة اللبنانية، بحضور وزير الإعلام اللبناني ملحم رياشي.

ورأى الأخير في كلمة مقتضبة أن الفنانة رمز للحوار. وكشف ممازحاً أنها لعبت دوراً مهماً في المصالحة التي جرت بينه وبين من أصبحت زوجته بعد خلاف.

شاهد الفيديو..



