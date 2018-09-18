» مفاجأة.. قريبًا كوكاكولا بـ"حشيش الماريجوانا"

18 سبتمبر 2018 - 11:44 ص

تجري شركة كوكاكولا العالمية للمشروبات، اتخاذ خطوات تبدو صادمة للعديد من عاشقيها في العالم بأكمله.

وتسعى الشركة في محادثات حاليًا، مع شركة "أورورا كانابيس" لإنتاج الحشيش، من أجل إنتاج مشروبات تحتوي على نبات الماريجوانا، وفقًا لـ"رويترز ".

وذكر الشركة في بيان لها قائلة: "نراقب عن كثب نمو (الكانابيديول) غير المؤثر على الصحة النفسية، باعتباره عنصرا في المشروبات الصحية الوظيفية حول العالم"، وهو أحد مكونات الحشيش" .

بينما قالت شركة "أورورا" في بيان منفصل لها، إنها لن تناقش مبادرات تطوير الأعمال مع "كوكاكولا" حتى يتم الانتهاء منها، لكنها أضافت أنها أعربت عن اهتمامها الخاص بمساحة المشروبات التي يتم زراعتها، وأنها تعتزم اقتحام ذلك السوق.

وستشكل الشراكة بين شركتي "كوكاكولا" و"أورورا"، أول دخول لمصنع رئيسي للمشروبات غير الكحولية في السوق، للمنتجات المتصلة بالحشيش.

ويأتي التقرير السابق، مع اتخاذ الولايات المتحدة لإجراءات إضافية، من أجل إضفاء المزيد من الشرعية على الماريجوانا، بغرض الاستخدام الترفيهي.

وتستعد كندا، حيث يوجد مقر "أورورا"، لإضفاء الشرعية الكاملة على الاستخدام الترويحي للماريجوانا، خلال شهر أكتوبر المقبل .