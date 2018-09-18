» شاهد.. نائبة بفستان قصير تثير أزمة فى تونس

18 سبتمبر 2018 - 11:49 ص

تعرضت نائبة تونسية لهجمة شديدة من قبل رواد موقع "فيس بوك" بسبب ملابسها التي وصفها البعض بـ "غير اللائقة".

وظهرت النائبة نادية زنقر، خلال زيارة ميدانية إلى مدرسة بصحبة وزير التربية، وهي ترتدي ثوبا قصيرا مزركشا بمجموعة من النجوم وخفاً.

وانتقد المدونون البرلمانية وسخروا من "فستانها الغريب الذي لا يمكن أن يقبل من نائبة تمثل الدولة التونسية"، بحسب تعبيرهم.

ونشر آخرون صورا لسياسيات أجنبيات لمقارنة هندامهن بمظهر النائبة التونسية.

وعلى خط الانتقادات، كتب مدون: "هذه إهانة للمؤسسة التربوية ولكامل الأسرة التربوية في الجمهورية .. وأنا شخصيا أرفضها بل وأدينها .."

بينما دافع البعض الآخر عن النائبة، ودعوا إلى مواجهة "الأفكار المتعصبة" و"احترام حرية اللباس" التي يكفلها الدستور.

وفي السياق كتب معز الباي "النائبة نادية زنقر أعرفها معرفة شخصية وأدعي أن النقاش معها مثر ومميز، هل كلفتم أنفسكم مشقة النظر إلى أفكارها بدل أعضائها".

وعلق آخرون على الحدث من خلال نشر رسوم كاريكاتيرية وصور هزلية تحاكي فستان النائبة.

ورداعلى الهجوم الذي طالها، قالت النائبة : "اللباس في حد ذاته لا يعنيني، ما يعنيني هو مرافقتي للوزير وأنا النائبة الوحيدة التي كانت حاضرة في المكان."

وأردفت: '' الفستان بالنسبة لي محترم جدا، وأنا مستعدة لارتدائه مرة أخرى'' وأشارت إلى أن لباسها استفز الموالين للأحزاب الإسلامية التي انتقدت لباسها سابقا داخل قبة البرلمان.

من جهة أخرى، رأى مدونون أن المبررات التي قدمتها النائبة تدل على أن الصراع الإيديولوجي بين السياسيين في تونس وصل إلى مرحلة "الانحطاط".

وكتبت مارل الراوي تقول: "لكل مقام مقال، وتبريرك زاد الطين بله وعرى الجانب المخيف لحرب الأفكار والتعصب الأيديولوجي لبعض الساسة في تونس حيث أن بعضهم لا يدخر مجهودا في ابتداع أساليب لمواجهة الطرف المعادي فكريا، مع ضمان حرية اللباس رغم أن لباسك لا ذوق فيه".

كما طالب آخرون السياسيين بـ "الالتفات للملفات الحارقة التي تهم التونسيين بدلا من الانخراط في سجال سفسطائي".

وعلقت إحداهن بالقول"حتى الوزير و النواب وكل الحاضرين معك..أحرار في لباسهم ... لكن لكل مقام مقال و لكل ميعاد سجية...دوام العمل لا يحتمل عروض الأزياء ولا تصفية الخلافات الشخصية."