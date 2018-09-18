  • الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:15 م
بحث متقدم
القصبي

ما لا تعرفه عن رئيس ائتلاف دعم مصر الجديد

رئيس الأركان

رئيس الأركان يلتقى قائد القوات البرية بالقيادة المركزية الأمريكية

فلسطيني يقبّل "جمجمة نجله" بعد استلامها من الاحتلال

فلسطيني يقبّل "جمجمة نجله" بعد استلامها من الاحتلال

مستشفى مطاي

إحالة 3 أطباء نساء بمستشفى مطاى للمحاكمة العاجلة

الديمقراطية منتج بشري..والفاروق عمر أول من طبقها

الديمقراطية منتج بشرى.. والفاروق عمر أول من طبقها

صلاح وماني

"صلاح" يكشف حقيقة خلافه مع "مانى"

"الدفاع الروسية" تنفي استخدام سياسة الأرض المحروقة بسوريا

الدفاع الروسية تكشف الجهة التى أسقطت طائرتها

خاشقجي : بشار سوف يخرّب اتفاق إدلب بهؤلاء الأشخاص

خاشقجي: بشار سيخرّب اتفاق إدلب بهؤلاء الأشخاص

الإعلامي أحمد موسى

فيديو.. موسى لـ"عجينة": هنوقفك عند حدك

صلاح

شاهد.. صلاح في المران النهائي للقاء سان جيرمان

شاهد.. نائبة بفستان قصير تثير أزمة فى تونس

الصفحة الأخيرة

النائبة نادية زنقر
النائبة نادية زنقر

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

مجموعة مصر.. تونس تهزم سوازيلاند بثنائية

#

كارثة مصرية مفزعة اسمها نقص أكياس الدم (2)

#

«عبد الغني»: هناك مؤامرة للإطاحة بي من اتحاد الكرة

#

تفاصيل مثيرة عن وفاة سائح بريطانى وزوجته

أزمة

تونس

انتقادات

فستان

النائبة نادية زنفر

تعرضت نائبة تونسية لهجمة شديدة من قبل رواد موقع "فيس بوك" بسبب ملابسها التي وصفها البعض بـ "غير اللائقة".

وظهرت النائبة نادية زنقر، خلال زيارة ميدانية إلى مدرسة بصحبة وزير التربية، وهي ترتدي ثوبا قصيرا مزركشا بمجموعة من النجوم وخفاً.

وانتقد المدونون البرلمانية وسخروا من "فستانها الغريب الذي لا يمكن أن يقبل من نائبة تمثل الدولة التونسية"، بحسب تعبيرهم.

ونشر آخرون صورا لسياسيات أجنبيات لمقارنة هندامهن بمظهر النائبة التونسية.

وعلى خط الانتقادات، كتب مدون: "هذه إهانة للمؤسسة التربوية ولكامل الأسرة التربوية في الجمهورية .. وأنا شخصيا أرفضها بل وأدينها .."

بينما دافع البعض الآخر عن النائبة، ودعوا إلى مواجهة "الأفكار المتعصبة" و"احترام حرية اللباس" التي يكفلها الدستور.

وفي السياق كتب معز الباي "النائبة نادية زنقر أعرفها معرفة شخصية وأدعي أن النقاش معها مثر ومميز، هل كلفتم أنفسكم مشقة النظر إلى أفكارها بدل أعضائها".

وعلق آخرون على الحدث من خلال نشر رسوم كاريكاتيرية وصور هزلية تحاكي فستان النائبة.

ورداعلى الهجوم الذي طالها، قالت النائبة : "اللباس في حد ذاته لا يعنيني، ما يعنيني هو مرافقتي للوزير وأنا النائبة الوحيدة التي كانت حاضرة في المكان."

وأردفت: '' الفستان بالنسبة لي محترم جدا، وأنا مستعدة لارتدائه مرة أخرى'' وأشارت إلى أن لباسها استفز الموالين للأحزاب الإسلامية التي انتقدت لباسها سابقا داخل قبة البرلمان.

من جهة أخرى، رأى مدونون أن المبررات التي قدمتها النائبة تدل على أن الصراع الإيديولوجي بين السياسيين في تونس وصل إلى مرحلة "الانحطاط".

وكتبت مارل الراوي تقول: "لكل مقام مقال، وتبريرك زاد الطين بله وعرى الجانب المخيف لحرب الأفكار والتعصب الأيديولوجي لبعض الساسة في تونس حيث أن بعضهم لا يدخر مجهودا في ابتداع أساليب لمواجهة الطرف المعادي فكريا، مع ضمان حرية اللباس رغم أن لباسك لا ذوق فيه".

كما طالب آخرون السياسيين بـ "الالتفات للملفات الحارقة التي تهم التونسيين بدلا من الانخراط في سجال سفسطائي".

وعلقت إحداهن بالقول"حتى الوزير و النواب وكل الحاضرين معك..أحرار في لباسهم ... لكن لكل مقام مقال و لكل ميعاد سجية...دوام العمل لا يحتمل عروض الأزياء ولا تصفية الخلافات الشخصية."











تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. فنانة كويتية ترد على اتهامها بإهانة عاملها المصرى
» الرقابة تمنع فيلمًا أمريكيًا يمس المسيحية
» مفاجأة.. قريبًا كوكاكولا بـ"حشيش الماريجوانا"
» شاهد.. عامل فى مطار يسرق حقيبة راكب
» شاهد.. نائبة بفستان قصير تثير أزمة فى تونس
» سببان لاستدعاء وزيرة الصحة لجلسة البرلمان
» حملات مرورية لضبط المساطيل على الطريق
» نقل 50 فتاة للمستشفيات بسبب عمليات ختان فاشلة
» شاهد.. هندوس يضربون مسلمًا حتى الموت
» بالفيديو.. عجينة رافضًا الاعتذار: أنا أخلاقي عالية
» طقس اليوم مائل للحرارة والعظمي تسجل 33 درجة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:23 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية
ارشيف
جواز سفر مصري