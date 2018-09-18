الكشف على 89 حالة مواشٍ بقافلة بيطرية لجامعة بنها

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة بنها بمحافظة القليوبية، قافلة بيطرية للكشف على 89 حالة من المواشي وصرف العلاج لها مجانًا والكشف على 10 حالات باستخدام السونار كما قامت القافلة بإجراء الكشف وعلاج عدد كبير من الدواجن.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد غانم عميد كلية الطب البيطري أن القافلة شارك فيها 10 أعضاء هيئة تدريس بجانب أطباء المستشفى البيطري بالكلية بالإضافة إلى 25 من الطلاب كتدريب عملي لهم على كيفية التعامل مع الحالات المرضية في ظروف الحقل البيطري.