  • الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:17 م
بحث متقدم
القصبي

ما لا تعرفه عن رئيس ائتلاف دعم مصر الجديد

رئيس الأركان

رئيس الأركان يلتقى قائد القوات البرية بالقيادة المركزية الأمريكية

فلسطيني يقبّل "جمجمة نجله" بعد استلامها من الاحتلال

فلسطيني يقبّل "جمجمة نجله" بعد استلامها من الاحتلال

مستشفى مطاي

إحالة 3 أطباء نساء بمستشفى مطاى للمحاكمة العاجلة

الديمقراطية منتج بشري..والفاروق عمر أول من طبقها

الديمقراطية منتج بشرى.. والفاروق عمر أول من طبقها

صلاح وماني

"صلاح" يكشف حقيقة خلافه مع "مانى"

"الدفاع الروسية" تنفي استخدام سياسة الأرض المحروقة بسوريا

الدفاع الروسية تكشف الجهة التى أسقطت طائرتها

خاشقجي : بشار سوف يخرّب اتفاق إدلب بهؤلاء الأشخاص

خاشقجي: بشار سيخرّب اتفاق إدلب بهؤلاء الأشخاص

الإعلامي أحمد موسى

فيديو.. موسى لـ"عجينة": هنوقفك عند حدك

صلاح

شاهد.. صلاح في المران النهائي للقاء سان جيرمان

في القليوبية..

الكشف على 89 حالة مواشٍ بقافلة بيطرية لجامعة بنها

قبلي وبحري

القافلة
القافلة

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

توقيع الكشف الطبي على 1448 حالة خلال قافلة بمطاي بالمنيا

#

إعادة عرض المتهمة بقتل زوجها وأولادها الأربعة علي النيابة

#

روايات صادمة للأهالى في قتل عائلة كاملة ببنها

#

بالأسماء.. العثور على 5 جثث متعفنة من أسرة واحدة

على

الكشف

بنها

مواشي

حالة

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة بنها بمحافظة القليوبية، قافلة بيطرية للكشف على 89 حالة من المواشي وصرف العلاج لها مجانًا والكشف على 10 حالات باستخدام السونار كما قامت القافلة بإجراء الكشف وعلاج عدد كبير من الدواجن.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد غانم عميد كلية الطب البيطري أن القافلة شارك فيها 10 أعضاء هيئة تدريس بجانب أطباء المستشفى البيطري بالكلية بالإضافة إلى 25 من الطلاب كتدريب عملي لهم على كيفية التعامل مع الحالات المرضية في ظروف الحقل البيطري.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. فنانة كويتية ترد على اتهامها بإهانة عاملها المصرى
» الرقابة تمنع فيلمًا أمريكيًا يمس المسيحية
» مفاجأة.. قريبًا كوكاكولا بـ"حشيش الماريجوانا"
» شاهد.. عامل فى مطار يسرق حقيبة راكب
» شاهد.. نائبة بفستان قصير تثير أزمة فى تونس
» سببان لاستدعاء وزيرة الصحة لجلسة البرلمان
» حملات مرورية لضبط المساطيل على الطريق
» نقل 50 فتاة للمستشفيات بسبب عمليات ختان فاشلة
» شاهد.. هندوس يضربون مسلمًا حتى الموت
» بالفيديو.. عجينة رافضًا الاعتذار: أنا أخلاقي عالية
» طقس اليوم مائل للحرارة والعظمي تسجل 33 درجة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:23 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية
ارشيف
جواز سفر مصري