محافظ المنيا يتفقد الموقع الجديد لمجمع مواقف سيارات الأجرة

18 سبتمبر 2018 - 12:20 م

تفقد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، الموقع الجديد المقترح لإقامة مجمع مواقف لسيارات الأجرة بمدينة المنيا، بطريق مصر أسوان الزراعي، بحضور محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة ومحمد سيد رئيس المدينة.

قال المحافظ إن هذا الموقع كان ثمرة بروتوكول تعاون بين المحافظة والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال لاستغلاله لصالح المحافظة لإقامة مجمع مواقف عليه.

أكد المحافظ أن المشروع المقترح يهدف لخدمة أهالي المنيا عن طريق توفير مجمع شامل لجميع مواقف المدينة بشكل حضاري ومنظم ومنضبط بعيدًا عن العشوائية وحفاظًا على أرواح المواطنين، وكذلك للحد من مشكلة التكدس المروري والزحام بالمواقف الحالية أسفل كوبري الملك فاروق وبطريق مصر أسوان الزراعي.