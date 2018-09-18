ما لا تعرفه عن رئيس ائتلاف دعم مصر الجديد

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أعلن ائتلاف دعم مصر أمس فوز عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، برئاسة ائتلاف "دعم مصر" بالتزكية خلفا للمهندس محمد السويدي.

وفيما يلي أهم المعلومات عن "القصبي" الرئيس الجديد لائتلاف دعم مصر:

1- رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان

2- هو أحد مؤسسي الائتلاف.

3- صاحب مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي مرره البرلمان في نوفمبر 2016، وسط رفض دولي واسع، دفع الحكومة إلى عدم إصدار لائحته التنفيذية إلى الآن.

4- وفي عام 2008، اجتمع قادة الطرق الصوفية المعتمدة، لانتخاب محمد أبو العزايم، شيخاً للطريقة العزمية، التزاماً بمنح الأولوية للأكبر سناً، لكن في اللحظات الأخيرة، ووفقاً لتعليمات صادرة عن جهاز أمن الدولة، وقع الاختيار على القصبي الأصغر سناً، وهو الأمر الذي رفضه أبو العزايم، ولجأ حينها إلى ساحات القضاء، ليدخل المجلس الأعلى للصوفية في دوامة من الخلافات.

5- عين في مجلس الشورى الذي جرى إلغاؤه بعد إقرار الدستور الجديد عام 2013، عن الحزب الوطني "المنحل" عام 2007.

6- شغل منصب أمين لجنة الشباب في الحزب عن محافظة الغربية، وعضو لجنة السياسات بالمحافظة.

7- تمردت 15 طريقة صوفية عليه في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، ونجح في تجاوز التمرد بتنظيمه مؤتمراً صوفياً عالمياً، في حضور ممثلين عن الأزهر.

8- انتخبت غالبية مجلسي الشعب والشورى، القصبي، عضواً في اللجنة التأسيسية لوضع دستور 2012.

 9- عيّنه الرئيس الأسبق محمد مرسي، عضواً في مجلس الشورى.


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