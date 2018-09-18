"70 سنة دون خلاف".. زوجان حققا هذه المعادلة الصعبة

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ميجان

ودينيسبولينجتون

70عاما بدون خلافات

الحرب العالمية الثالثة

الكثير منا يقع فى الحب من أول نظرة ويحاول الكثير من البشر إقناعهم أن ذلك غير ممكن ولا وجود له، لكن علاقة بولينجتون وميجان أثبتت هذه المقولة.

تقابل دينيس بولينجتون (93 عامًا)، وميجان (92 عامًا)، عام 1948 وبعد أسبوعين أعلنا ارتباطهما، وبعد 3 أشهر من علاقتهما الغرامية التي تبادلا فيها 129 رسالة حب أعلنا زواجهما.

وأكدت صحيفة "مترو" البريطانية إن الزوجين ظلا معًا لمدة 70 عامًا دون أن يحدث بينهما أي خلاف، رغم ما عاناه من مسافات طويلة وبطالة وصعوبات خلال الحرب العالمية الأولى.


كان حب من أول نظرة، تدخلت فيه الحرب العالمية الأولى حيث تسببت في انفصال بولينجتون الذي سافر للعمل تاركًا ميجان، وكانت هذه المرة الأولى التي أرسل فيها بولينجتون رسالة إلى ميجان يطلب فيها الموافقة على الزواج منه.

وقال بولينجتون في إحدى رسائله إلى ميجان: "لقد انجذبنا إلى بعضنا البعض، فقد جاء ذلك بشكل طبيعي، لقد أحببنا بعضنا، فمن الصعب تفسير ذلك ولكننا كتبنا حوالي 50 جوابًا، وما زلنا نحتفظ بهما".

وأضافت ميجان التي كانت تعمل بالجيش النسائي خلال الحرب العالمية الثانية عن علاقتها ببولينجتون: "كان هناك شيء ما لا أعرف ما هو، لكنني لا أريد أن تكون حياتي مختلفة".

وعبرت ميجان عن شعورها عندما وصلت إلى البيت في هذا اليوم الذي عرض فيه عليَّ الزواج، قائلة: "كان هناك خطاب من دينيس واقترح في ذلك، لقد استغرق الأمر بعض الوقت بالنسبة لي لأقول نعم لأنني لم أراه مرة أخرى حتى نهاية يونيو".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الزوجين احتفظا بالجوابات، منذ أن التقيا لأول مرة في ويلز البريطانية.

وأرجع بولينجتون، السبب في استمرار علاقتهما دون وقوع أي خلافات لـ 70 عامًا، هو الحب الحقيقي، وتمسكهما ببعض في الأوقات الصعبة، وأن مفتاح سعادتهما هو الاحترام والتسامح.

وقال بولينجتون إن الكثير من الناس يخلطون بين الحب الحقيقي والجنس، لكن في حالتنا كان الحب الحقيقي هو مفتاح سعادتنا، لقد دارت الحياة حول العائلة وكنا سعداء للغاية.

وأكد الزوجان أن تجنب وقوع الخلافات والتسامح والتمسك في العلاقات، من أسباب الاستمرار مع النصف الآخر.


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