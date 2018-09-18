ضبط 256 بطاقة تموينية مع أصحاب المخابز للاستيلاء على الدعم

18 سبتمبر 2018 - 12:23 م

حررت مديرية التموين بالمنيا، 59 قضية تموينية مخالفة لأصحاب مخابز بلدية بمركز ملوي وذلك خلال إحدى الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة التي نظمتها المديرية، والمكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية بالمديرية التموين.

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين إن هذه الحملات تأتى ضمن توجيهات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بضرورة إحكام الرقابة على المصانع وقمع الغش والتدليس، وضبط الأسواق والأسعار والمحلات التجارية والمطاعم ومحطات المواد البترولية والوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وأضاف أنه تمت مصادرة وضبط 256 بطاقة تموينية مجمعة مع أصحاب المخابز بغرض الاستيلاء على الدعم، و2700 رغيف بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء و2 ماكينة صرف خبز، وأسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم بأحد المخابز في غير الأغراض المخصصة لها.

وأوضح يوسف أن الحملة أسفرت عن تحرير 59 قضية مخالفة، حيث تم تحرير محضرين تجميع خبز بلدي مدعم ومحضرين تجميع بطاقات تموينية بغرض الاستيلاء على الدعم و10 محاضر نقص وزن و18 محضرًا عدم نظافة أدوات العجن و7 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و8 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و3 محاضر تصرف في الدقيق ومحضر تعطيل إجراءات التفتيش ومحضر وجود ماكينة صرف خبز و5 محاضر عدم الاحتفاظ بسجل تفتيش ومحضر وجود أسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم ومحضر توقف عن الإنتاج بدون عذر.

وناشد وكيل الوزارة المواطنين بعدم ترك بطاقاتهم التموينية لدى صاحب المخبز أو التاجر التمويني لضمان وصول الدعم الموجه لهم وعدم التلاعب بالدعم المقرر لهم، مع الالتزام بمواعيد التشغيل للمخابز البلدية والتي تبدأ من الساعة الخامسة صباحا وعدم الوقوف مبكرا قبل ذلك الموعد لتفويت الفرصة لأي مخبز العمل في غير المواعيد الرسمية.