رئيس الأركان يلتقى قائد القوات البرية بالقيادة المركزية الأمريكية

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التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق مايكل جاريت قائد القوات البرية بالقيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا.

تباحث الطرفان أوجه التعاون العسكرى المشترك والذى كلل فى الفترة الأخيرة بتدريبات النجم الساطع 2018 الجارى تنفيذها بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمشاركة قوات مصرية وأمريكية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

كما تناول اللقاء تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، والجهود الإقليمية والدولية الرامية للقضاء على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأعرب الفريق محمد فريد عن تطلعه أن تشهد المرحلة المستقبلية مزيدًا من التعاون وخاصة فى مجال التدريبات المشتركة بما يعزز من القدرات القتالية ونقل وتبادل الخبرات بين البلدين وكذلك التعاون فى مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه أكد قائد القوات البرية بالقيادة المركزية الأمريكية حرص بلاده على عمق العلاقات بين البلدين والتى تتمثل فى العديد من المجالات ومنها تدريبات "النجم الساطع" التى تهدف إلى تبادل الخبرات وتعظيم القدرات التدريبية.


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