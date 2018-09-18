روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد حادث "الطائرة"

18 سبتمبر 2018 - 12:31 م

استدعت الخارجية الروسية اليوم، الثلاثاء، سفير إسرائيل في موسكو، بحسب "روسيا اليوم".

جاء ذلك بعدما حمّل وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، في مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، تل أبيب المسئولية الكاملة عن إسقاط الطائرة الروسية "إيل 20" قبالة الساحل السوري.

وأضافت "رغم الترتيبات القائمة مع إسرائيل لمنع وقوع الحوادث.. جرى إبلاغ قيادة القوات الروسية قبل دقيقة واحدة فقط من الهجوم الإسرائيلي، ما يحمّل إسرائيل كامل المسئولية عن إسقاط الطائرة الروسية ومقتل طاقمها".

وقالت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء في تقرير بثته وكالة الإعلام الروسية إن النظام السوري أسقط بطريق الخطأ طائرة عسكرية روسية فوق سوريا، لكنها ألقت باللائمة في حدوث هذا على إسرائيل.

وكانت الوزارة قد ذكرت من قبل أن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار فوق سوريا في نفس الوقت الذي كانت فيه قوات إسرائيلية وفرنسية توجه ضربات لأهداف في سوريا.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية الثلاثاء أن الوزارة اتهمت الطيران العسكري الإسرائيلي بتعمد خلق وضع “خطير” قرب مدينة اللاذقية السورية القريبة من قاعدة جوية روسية قالت إن الطائرة العسكرية وهي من طراز إليوشن-20 كانت تستعد للهبوط فيها.

وأضافت الوزارة أن 15 عسكريا روسيا لقوا مصرعهم بسبب ما وصفته بأفعال إسرائيل غير المسؤولة. وقالت إن إسرائيل لم تحذرها من الضربات إلا قبل دقيقة واحدة من تنفيذها