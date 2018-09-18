فلسطيني يقبّل "جمجمة نجله" بعد استلامها من الاحتلال

18 سبتمبر 2018 - 12:33 م

تداول نشطاء فلسطينيون صورة لأب فلسطيني يقبل "جمجمة نجله" قبل دفنه ، بعد استلام رفاته من جيش الاحتلال.

كان والد الشهيد قد استلم ما بقي من جثمان نجله تحضيرا لدفنه ، وذلك بعد احتجاز جثمانه ، لمدة 35 عاما في مقابر الأرقام لدى جيش الاحتلال .

يذكر أن مقابر الأرقام هي مقابر جماعية أنشأها الاحتلال قبل سنوات طويلة، كي يحتجز فيها رفات وأشلاء لفلسطينيين استشهدوا بنيرانه، سواء في مواجهات معه، أو تمّ اغتيالهم على يد وحداته الخاصة المعروفة بـ«وحدات المستعربين».

وتعتبر هذه المقابر منذ إنشائها منطقة عسكرية يحظر الدخول إليها أو حتى مجرد الاقتراب منها.

وتحتجز قوات الاحتلال منذ أكثر من عامين جثامين نحو 15 شهيداً في ثلاجاتها، فضلاً عن أكثر من 150 آخرين، دُفنوا في مقابر الأرقام قبل عدة سنوات، الأمر الذي يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية.

وبعد مرور سبعين عاماً على إنشائها، لم يكشف سوى عن أربع من هذه المقابر، غير أن جهات فلسطينية رجّحت وجود عدد آخر غير معلوم، ويخضع لرقابة مباشرة من جيش الاحتلال. ولا يظهر في هذه المقابر أية أحجار أو شواهد، وكل ما يمكن مشاهدته لوحات من الصفيح، طبعت عليها أرقام تم إزالتها بسبب عوامل الزمن.