ضبط ربة منزل بحوزتها 320 قرصا مخدرا

18 سبتمبر 2018 - 12:39 م

تمكن ضباط مباحث قسم الخصوص بمحافظة القليوبية من ضبط ربة منزل وبحوزتها كمية من الأقراص المخدرة، تحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض علي النيابة العامة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث قسم الخصوص، يفيد بتمكن النقيب محمد نصير - ضابط مباحث قسم الخصوص من ضبط المدعوة " نورا س ع" 32 ربة منزل ومقيمة حوض المنيرة - دائرة القسم، وبحوزتها 320 قرصًا مخدرًا ومبلغ مالي 4480 جنيهًا وهاتف محمول، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتها والهاتف للاتصال بعملائها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 11861/ 169 لسنة 2018م جنايات القسم.