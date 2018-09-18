» الرقابة تمنع فيلمًا أمريكيًا يمس المسيحية

ومنعت لجنة الرقابة على الأفلام، حسب القدس العربي، وهي مشكّلة من مندوبين من وزارات عدّة منها الداخلية والخارجية والتربية، عرض الفيلم لكونه “يمسّ بالدين المسيحي وهذا مخالف للدستور، ويمسّ بالكنيسة كمكان عبادة، ويشوّه صورة الراهبات”.