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"حسين" يحسم الجدل حول مباراة بيراميدز والمقاولون

الرياضة

عامر
عامر

متابعات-عمرو محمد

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حسم عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، الجدل حول إعادة مباراة المقاولون العرب ونادي بيراميدز، مؤكدًا أن ذلك لم يحدث.

وقال عامر في تصريحات صحفية: "إن طلب إدارة المقاولون العرب إعادة المباراة اعتراضًا على عدم وجود حكم خامس لا محل له من الإعراب، خاصة أن اللوائح تسمح بأن يدير المواجهة 3 حكام، وعليه فليس من حق المقاولون طلب إعادة المواجهة على حد وصف حسين.

وأكد "حسين"، أنه سيكون هناك عقوبات على نادي المقاولون العرب، حيث إن الجهاز الفني عطل بداية المواجهة، كما أن الفريق تأخر في النزول إلى أرض الملعب."

وقال حسين: "لو قررنا إعادة مباراة المقاولون وبيراميدز نزولاً على رغبة مسئولي الأول فإنه سيكون علينا إعادة مباراة الأهلي والزمالك الموسم الماضي، والتي جرت بـ3 حكام بالإضافة إلى مباراة الأهلي والمصري في السوبر."

وشهدت مباراة المقاولون العرب وبيراميدز والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، جدلا بسبب عدم تواجد حكم خامس بالإضافة إلى تعيين طاقم حكام تونسي دون علم إدارة الذئاب وهو ما شهدت اعتراضات كبيرة من جانب المقاولون.


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