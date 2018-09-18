» شاهد.. فنانة كويتية ترد على اتهامها بإهانة عاملها المصرى

18 سبتمبر 2018 - 12:50 م

ردّت الفنانة شمس الكويتية، على الاتهامات التي وُجّهت إليها، بإهانة مواطن مصري يعمل في منزلها.

وكانت شمس أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت تسجيلاً عبر حسابها في تطبيق “سناب شات”، وظهرت فيه مع العامل المصري، أيمن، ووجهت إليه عدت شتائم، رغم أن الأمر بدا على سبيل المزاح والسخرية.

ورداً على تلك الضجة، نشرت شمس تسجيلاً آخر عبر “سناب شات”، ترد فيه على الاتهامات بإهانة العامل المصري، وقالت: “لكل الصحافة والدنيا اللي قالت فنانة كويتية تهين عامل مصري، اسمعوا رد الشخص ده على اللي اتقال”.

وسألت شمس العامل أيمن الذي كان يجلس بجانبها: “قريت يا أيمن الموضوع ده؟”، فرد عليها: “نعم، وعندي تعليقات كتيرة، أولا المدام شمس إنسانة محترمة وفي قمة الأخلاق ومشهورة وليها جمهورها، وما في حد بيعمل هيك مع جنايني”.

وأكملت شمس حديثها: “قصدت أوريكم قد إيه في ناس حقيرين، لإن أنا في أول الفيديو قلت أيمن ده ابني.. ولما بمزح معاه بقوله كلب وحقير، وهو بيتقبل عشان عارف إني بمزح ودي عادتي مع اللي أحبهم”.

وختمت قائلة: “فاخرسوا يا معفنين.. يلي بقيتوا فجأة ملائكة ومثاليين”.

وعلً العامل المصري على ذلك قائلاً: “هي بتعاملني أكتر من ابنها، وبناكل على سفرة واحدة.. وأي حد بيتكلم على الفنانة شمس وبينتقدها بقولهم إنتوا تتمنوا تبقوا مكاني، شمس دي أمي وبتعاملني مش كواحد شغال عندها”.