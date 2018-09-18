"صلاح" يكشف أسرارًا جديدة عن تجربته مع الريدز

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فرانس فوتبول

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

صلاح

أجرى محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب الوطني، حوارًا صحفيًا مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، تحدث فيه عن علاقاته مع لاعبي ليفربول، لاسيما السنغالي ساديو ماني، والمدرب الألماني، يورجن كلوب، مؤكدًا أن الريدز قادر على الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم  .

وأشارت المجلة، في حوارها، أن المهاجم المصري الذي تأهل للنهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول ، قد أذهل أوروبا بموهبته في الموسم الماضي، لافت ة أن اجري مقابلة حصرية مع المجلة، إذا استرجعت معه رحلته في عالم الاحتراف من البداية .

وبشأن سؤاله عن تجربته في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي،  قال "صلاح"، "في الموسم الماضي، تخطينا عقبة مانشستر سيتى، ثم روما، الذي تغلب على برشلونة في الدور ربع النهائي، وقدمنا مباريات رائعة، لقد لعبنا ضد فرق كانت تنافس بقوة على اللقب، ونخطط للوصول إلى النهائي مرة أخرى، لذا بالطبع يمكننا فعل ذلك مرة أخرى، أنا متأكد من أننا نستطيع الفوز بدوري الأبطال" .

وعن علاقته بجماهير ليفربول، أوضح "صلاح" أن "بعد شهر أو شهرين من وصولي للنادي ، كان لدي هذه الأغنية الخاصة جدا ( أغنية مو صلاح)، مجرد أن وصلت شعرت حقاً بالحب والحماس من جانب الجماهير، إنهم بكل بساطة الأفضل".

بينما عن علاقته بـ يورجن كلوب، قال :"من أول يوم لي في الريدز ، عاملني كصديق، تحدثنا معًا وكان هناك شيء قوي جدًا بيننا على الفور، كل ما يمكنني قوله هو أنه يعرف كيفية التعامل مع كل لاعب ذهنياً. الجميع يشعرون بالارتياح معه ".

أما حول ما تردد من خلافات بينه وبين السنغالي ساديو ماني مؤخرًا، والمهاجم البرازيلي فيرمينو، أكد "صلاح""نحن أصدقاء ، نتحدث كثيرا. بشكل عام ، يجلس كل واحد منا في غرفة خلع الملابس في نفس المكان ، مباشرة بعد المباريات. هناك تضامن حقيقي بيننا، لأننا لا نهتم بمن سيسجل، أو من سيسجل أولا أو أكثر، الجميع يعمل من أجل الآخر، كلنا نحرز الأهداف".

واختتمت المجلة حوارها مع نجم الريدز عن تجربته في اللعب في دوري الايطالي و الدوري الانجليزي الممتاز، عقب "صلاح": "إنها كرة قدم مختلفة لأن طريقة لعبك مختلفة. الجميع يعرف ما يجب فعله والجميع في مكانهم، سواء كان ذلك الجانب أو الوسط أو على الجبهة، في إيطاليا أنت تعمل في الغالب طبقا للناحية التكتيكية، حيث نحصل على التعليمات قبل المباراة، كل شىء يتعلق بالتفاصيل وأيضاً فى القدرة على تغطية المساحات للزملاء".

" أما كرة القدم الإنجليزية فهي أسرع بكثير، جسديًا وقوة، هناك بالطبع دور تكتيكى، ونحن نمارس الكثير من جلسات التدريبات الرياضية والسرعة، لأن المباريات هنا أكثر وإيقاعها أكثر بكثير، ففي إيطاليا من الصعب استخدام سرعتك".


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