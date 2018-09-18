تفعيل التعاون بين محافظة القليوبية وهيئة القضاء الإداري

استقبل الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية مستشاري النيابة الإدارية بالقليوبية وذلك لتهنئته بثقة القيادة السياسية فيه وتعيينه محافظا للقليوبية.

خلال اللقاء تم بحث ومناقشة سبل تفعيل التعاون والتنسيق فيما بين المحافظة وما يتبعها من الأجهزة التنفيذية وهيئة القضاء الإداري من أجل سرعة البت والفصل في كافة الموضوعات والقضايا.

وأشاد المحافظ بدور جميع الأجهزة القضائية وجمعية أعضاء هيئة النيابة الإدارية، كما أكد أن الجميع يعمل من أجل المصلحة العامة ومكافحة كل أشكال الفساد الإداري، بمختلف صوره والحفاظ على احترام القانون وهيبة الدولة في جميع القطاعات وعلى كل الأصعدة ومن أجل تحقيق التنمية المنشودة وبناء مصر الجديدة.