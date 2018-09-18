تركيا تلقى القبض على قيادي داعشي بالعراق

18 سبتمبر 2018 - 12:56 م



ألقت قوات الأمن التركية اليوم الثلاثاء في ولاية قيصري وسط البلاد، القبض على عبد الخالق كوردي، القائد العسكري السابق لتنظيم "داعش" في قضاء سنجار بالعراق.



وبحسب مصادر أمنية، فإن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن قيصري، أجرت حملة دهم فجر اليوم ضد عناصر ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.



واستطاعت فرق الأمن خلال الحملة إلقاء القبض على "كوردي" وهو عراقي، وابنه مهدي كوردي، الذي قام هو الآخر بفعاليات في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى لمصلحة "داعش".



وتم اقتياد عبد الخالق وابنه إلى مقر مديرية أمن ولاية قيصري لاستكمال التحقيق معهما.





