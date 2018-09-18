» الكشف عن شروط "زكريا" للتجديد للقلعة الحمراء

18 سبتمبر 2018 - 12:58 م

كشف مصدر مقرب من لاعب النادي الأهلي الحالي مؤمن زكريا، عن أن الأخير وضع شرطين نظير الموافقة على التجديد موسمين للقلعة الحمراء في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

وقال المصدر لموقع "مصراوي" الرياضي: الأهلي منح اللاعب مهلة للرد على التجديد من عدمه ستنتهي يوم 25 سبتمبر الجاري وليس يوم 30 من نفس الشهر".

وأضاف المصدر: "مؤمن يرغب أولاً في الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة منذ عهد المجلس السابق برئاسة محمود طاهر من أجل الموافقة على الاستمرار مع الفريق، وكشف عن ذلك صراحة في جميع الجلسات التي جمعته في الفترة الأخيرة بمحمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة".

وأكمل: "أما الشرط الثاني فهو في حالة حصول اللاعب على مستحقاته المتأخرة سيبدأ في التفاوض الجاد والرسمي حول القيمة المالية في العقد المنتظر أن يوقعه لموسمين مقبلين، فهو يرغب في أن يتم تقديره ماديًا بشكل يعوضه عن مسألة التفكير في الاحتراف من جديد".

وأنهى المصدر حديثه: "مؤمن يري أن التفكير في مسألة تأمين مستقبله المادي أمر مشروع ومن حقه، طالما سيكون هناك اتفاق بين الطرفين على تحقيق المصلحة العامة سواء له أو للأهلي".