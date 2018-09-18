محافظ القليوبية يناقش مع نقيب الأطباء تطوير المنظومة الصحية

استقبل الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية الدكتور أحمد سعيد عثمان نقيب الأطباء بالقليوبية لتهنئته داعيا الله أن يوفقه في إدارة شئون المحافظة وأن يوفقه لما فيه النفع لأبنائها.

وناقش المحافظ مع نقيب الأطباء تطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة، والنهوض بمستوى الأداء للخدمات الطبية والعلاجية التى تقدم للمرضى، مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية، لا تدخر جهدًا، في تقديم كل التسهيلات والتيسيرات والدعم اللازم لجميع النقابات المهنية من أجل المصلحة العامة وخدمة المواطنين .