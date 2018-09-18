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في القليوبية..

ضبط ربة منزل وآخر بحوزتهما سلاح ناري ونصف كيلو حشيش

قضايا وحوادث

ارشيفية
ارشيفية

علي إسماعيل

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تمكن ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية من ضبط ربة منزل وشخص آخر بحوزتهما سلاح ناري وكمية كبيرة من الحشيش المخدر، تحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض علي النيابة.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة يفيد ضبط كل من: أحمد ع ر سن 18 عاطل ومقيم الوحدة العربية، دائرة القسم، وسامية م ع سن 38 ومقيمة ذات العنوان، وبحوزتهما الآتي: سلاح ناري فرد خرطوش محلى الصنع  -  2  طلقة من ذات العيار - كمية من مخدر الحشيش تزن حوالي 500 جرام  - مبلغ 1200 جنيه -  3 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهم والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارتهما غير المشروعة.

 تحرر عن ذلك المحضر رقم 27175 لسنة 2018م جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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