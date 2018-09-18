» الكشف عن قاتل المقدم "أبو شقرة"

18 سبتمبر 2018 - 01:18 م

كشف شهود الإثبات داخل محكمة جنايات القاهرة، في قضية "أنصار بيت المقدس"، والتي تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة عن سبب مقتل المقدم "أبو شقرة".

وقال الشاهد أيمن إبراهيم عياد، إنه يعمل في ورشة مواتير مياه بالعريش، مضيفًا أنه في أثناء عمله بالورشة فوجئ بوقوف سيارتين ونزول 4 أشخاص ملثمين منها وأطلقوا النيران على سيارة تابعة للشرطة وعرف بعد ذلك أن المتوفى هو المقدم محمد أبو شقرة.

وأضاف أن مطلقي النيران لاذوا بالفرار بعد اغتيالهم للمقدم محمد أبو شقرة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.