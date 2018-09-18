تفاصيل جلسة محاكمة 213 متهمًا من "تنظيم بيت المقدس"

18 سبتمبر 2018 - 01:33 م

قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تأجيل محاكمة 213 متهمًا في القضية رقم 423 لسنة 2013، حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًا بـ"أنصار بيت المقدس" لجلسة 25 سبتمبر الجاري لسماع الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وبسكرتارية وممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

بدأت الجلسة في الحادية عشرة والنصف وأودع المتهمون قفص الاتهام وأثبتت حضورهم ودفاعهم ثم استمعت المحكمة إلي أقوال شاهد الإثبات أيمن إبراهيم عياد وشهد أنه يعمل فى ورشة مواتير مياه بالعريش وأنه أثناء عمله بالورشة فوجئ بوقوف سيارتين ونزل منها 4اشخاص ملثمين قاموا بأطلقوا النيران على سيارة تابعة للشرطة وعرف بعد ذلك أن المتوفى هو المقدم محمد أبوشقرة.

وأضاف الشاهد أن مطلقى النيران لاذوا بالفرار بعد اغتيالهم للمقدم محمد أبوشقرة.

ثم استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد شريف صلاح وشهد بأنه يعمل أمين شرطة بمديرية أمن جنوب سيناء، وأنه كان متواجد بمكتب نائب مدير الأمن وقت الانفجار الذي وقع بالمديرية.

وأضاف أنه أصبت بجروح قطعية في الوجه من جراء الانفجار، كما استشهد السكرتير المتواجد بالمكتب، وأن نائب مدير الأمن اللواء حاتم أمين أصيب بإصابات كبيرة وقمت بحمله على يدي، وأنزلته إلى سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى ثم رفعت المحكمة الجلسة وأصدرت قرارها المتقدم.

وكانت النيابة العامة، قد وجهت المتهمين تهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، وتفجير منشآت أمنية عديدة، بالإضافة إلى ارتكابهم جرائم تأسيس جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس (الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.