  • الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:11 م
بحث متقدم
إعلامي إخواني: ضاق صدري من ظلم "ذوي القربي"

إعلامي إخواني: ضاق صدري من ظلم "ذوي القربي"

ياسر رزق

"رزق" يكشف تفاصيل صفقة جمال مبارك مع "الإخوان"

أذهلته هوية المتبرع بعد إجراء عملية "زرع كلية"

أذهلته هوية المتبرع بعد إجراء عملية "زرع كلية"

صورة الخبر

"صلاح" يكشف أسرارًا جديدة عن تجربته مع الريدز

القيادي الداعشي

تركيا تلقى القبض على قيادي داعشي بالعراق

القصبي

ما لا تعرفه عن رئيس ائتلاف دعم مصر الجديد

رئيس الأركان

رئيس الأركان يلتقى قائد القوات البرية بالقيادة المركزية الأمريكية

فلسطيني يقبّل "جمجمة نجله" بعد استلامها من الاحتلال

فلسطيني يقبّل "جمجمة نجله" بعد استلامها من الاحتلال

مستشفى مطاي

إحالة 3 أطباء نساء بمستشفى مطاى للمحاكمة العاجلة

الديمقراطية منتج بشري..والفاروق عمر أول من طبقها

الديمقراطية منتج بشرى.. والفاروق عمر أول من طبقها

تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل مواطن بمصر القديمة

قضايا وحوادث

محكمة جنايات القاهرة
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

المؤبد للمتهمين بقتل جارهم فى المطرية

#

الإعدام لمتهمين قتلا مواطنًا لسرقته بدار السلام

#

تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث عنف بالمنيا

#

السبت.. محاكمة قاتلي طالب إعلان "أوليكس"

محاكمة

النيابة

مصر القديمة

المرافعة

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 4 متهمين بالقتل العمد لمواطن بسبب خلاف بمصر القديمة، لجلسة 16 ديسمبر لعرض الأسطوانات المدمجة والمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب وولاء وجدي طاهر، وأمانة  سر محمد عبد العزيز وخالد عبد المنعم.

وأسندت النيابة للمتهمين "شريف س"، و"عمرو ي"، و"سيد ص"، و"مدحت س"، بتهمة قتل المجني عليه "علي ر" عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، بعد أن نشب خلاف بينه وبين المتهم الثالث، فقام المتهم الرابع بتقييد حركته من الخلف وطرحه أرضا، ثم قاموا بإشهار الأسلحة البيضاء بحوزتهم وسددوا له عدة طعنات بجسده قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

كما أسندت النيابة للمتهمين الأول والثالث، تهمة إصابة المجني عليه "أحمد.ح" الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن إشغاله الشخصية مدة أكثر من عشرين يوما، وكان ذلك باستخدام أسلحة بيضاء على النحو المبين بالتحقيقات

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. ماذا فعلت فتاة فى حفل زفاف حبيبها السابق؟
» شاهد.. حذاء "مو صلاح" في لقاء "سان جيرمان"
» قرار من "الجبلاية" بشأن المقاولون وبيراميدز
» ألمانيا تُسيّر أول قطار فى العالم يعمل بالهيدروجين
» الكشف عن قاتل المقدم "أبو شقرة"
» الكشف عن شروط "زكريا" للتجديد للقلعة الحمراء
» شاهد.. فنانة كويتية ترد على اتهامها بإهانة عاملها المصرى
» الرقابة تمنع فيلمًا أمريكيًا يمس المسيحية
» مفاجأة.. قريبًا كوكاكولا بـ"حشيش الماريجوانا"
» شاهد.. عامل فى مطار يسرق حقيبة راكب
» شاهد.. نائبة بفستان قصير تثير أزمة فى تونس

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:23 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية
ارشيف
جواز سفر مصري