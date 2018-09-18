تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل مواطن بمصر القديمة

18 سبتمبر 2018 - 01:35 م

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 4 متهمين بالقتل العمد لمواطن بسبب خلاف بمصر القديمة، لجلسة 16 ديسمبر لعرض الأسطوانات المدمجة والمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب وولاء وجدي طاهر، وأمانة سر محمد عبد العزيز وخالد عبد المنعم.

وأسندت النيابة للمتهمين "شريف س"، و"عمرو ي"، و"سيد ص"، و"مدحت س"، بتهمة قتل المجني عليه "علي ر" عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، بعد أن نشب خلاف بينه وبين المتهم الثالث، فقام المتهم الرابع بتقييد حركته من الخلف وطرحه أرضا، ثم قاموا بإشهار الأسلحة البيضاء بحوزتهم وسددوا له عدة طعنات بجسده قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

كما أسندت النيابة للمتهمين الأول والثالث، تهمة إصابة المجني عليه "أحمد.ح" الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن إشغاله الشخصية مدة أكثر من عشرين يوما، وكان ذلك باستخدام أسلحة بيضاء على النحو المبين بالتحقيقات