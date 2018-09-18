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استجابة لـ"المصريون"

محافظ القليوبية يشكل لجنة لفحص نفوق الأسماك

قبلي وبحري

نفوق الاسماك
نفوق الاسماك

علي إسماعيل

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في استجابة لما نشرته جريدة "المصريون" عن نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في بحيرة عرب العليقات، فقد قرر الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية تشكيل لجنة من مديرية الزراعة ومجلس مدينة الخانكة والصحة والمكتب الفني بالمحافظة لفحص ظاهرة نفوق الأسماك ببحيرة عرب العليقات والتي تم إطلاق أكبر مشروع للاستزراع السمكي بها في شهر يوليو الماضي بحضور وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت.

كانت البحيرة قد شهدت خلال اليومين الماضيين نفوق كميات كبيرة من الأسماك وسط حالة من القلق والذعر سادت بين المواطنين بالمنطقة الذين طالبوا الأجهزة المعنية بالكشف عن أسباب النفوق ومحاسبة المتسببين في المشكلة وتشديد الرقابة على الأقفاص السمكية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تسرب الأسماك النافقة إلى الأسواق.

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