» ألمانيا تُسيّر أول قطار فى العالم يعمل بالهيدروجين

وقعت الحكومة الألمانية مع (شركة ألستوم) الفرنسية مذكرة تفاهم لإنتاج أربعة عشر 14 قطارًا تعمل بوقود الهيدروجين، على أن يتم البدء بتشغيلها في ألمانيا بحلول عام 2021 .

وقعت الحكومة الألمانية مع (شركة ألستوم) الفرنسية مذكرة تفاهم لإنتاج أربعة عشر 14 قطارًا تعمل بوقود الهيدروجين، على أن يتم البدء بتشغيلها في ألمانيا بحلول عام 2021 .