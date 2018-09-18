  • الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:11 م
بحث متقدم
إعلامي إخواني: ضاق صدري من ظلم "ذوي القربي"

إعلامي إخواني: ضاق صدري من ظلم "ذوي القربي"

ياسر رزق

"رزق" يكشف تفاصيل صفقة جمال مبارك مع "الإخوان"

أذهلته هوية المتبرع بعد إجراء عملية "زرع كلية"

أذهلته هوية المتبرع بعد إجراء عملية "زرع كلية"

صورة الخبر

"صلاح" يكشف أسرارًا جديدة عن تجربته مع الريدز

القيادي الداعشي

تركيا تلقى القبض على قيادي داعشي بالعراق

القصبي

ما لا تعرفه عن رئيس ائتلاف دعم مصر الجديد

رئيس الأركان

رئيس الأركان يلتقى قائد القوات البرية بالقيادة المركزية الأمريكية

فلسطيني يقبّل "جمجمة نجله" بعد استلامها من الاحتلال

فلسطيني يقبّل "جمجمة نجله" بعد استلامها من الاحتلال

مستشفى مطاي

إحالة 3 أطباء نساء بمستشفى مطاى للمحاكمة العاجلة

الديمقراطية منتج بشري..والفاروق عمر أول من طبقها

الديمقراطية منتج بشرى.. والفاروق عمر أول من طبقها

ألمانيا تُسيّر أول قطار فى العالم يعمل بالهيدروجين

الصفحة الأخيرة

أول قطار يثير بالهيدروجين
أول قطار يثير بالهيدروجين

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

انطلاق أول مؤتمر عالمي لشباب الكنيسة القبطية

#

"السيسى" يطالب العاملين فى شق الثعبان بتقنين أوضاعهم

#

«فيفا» يتعاقد مع شركة مصرية لرعاية مونديال روسيا

#

بالأسماء والتردد.. 5 قنوات تذيع كأس العالم مجانًا

ألمانيا

قطار

صديق البيئة

الهيدروجين


وقعت الحكومة الألمانية مع (شركة ألستوم) الفرنسية مذكرة تفاهم لإنتاج أربعة عشر 14 قطارًا تعمل بوقود الهيدروجين، على أن يتم البدء بتشغيلها في ألمانيا بحلول عام 2021 .

الوقود الهيدروجيني اقتصادي وودود للبيئة، إذ يقطع القطار نحو ألف كيلومتر بعد ملء الخزان، بسرعة تصل الى مئة وأربعين كيلومترًا في الساعة، لكنها تسلمت فعلاً قطارًا جربته منطقة بشمال ألمانيا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. ماذا فعلت فتاة فى حفل زفاف حبيبها السابق؟
» شاهد.. حذاء "مو صلاح" في لقاء "سان جيرمان"
» قرار من "الجبلاية" بشأن المقاولون وبيراميدز
» ألمانيا تُسيّر أول قطار فى العالم يعمل بالهيدروجين
» الكشف عن قاتل المقدم "أبو شقرة"
» الكشف عن شروط "زكريا" للتجديد للقلعة الحمراء
» شاهد.. فنانة كويتية ترد على اتهامها بإهانة عاملها المصرى
» الرقابة تمنع فيلمًا أمريكيًا يمس المسيحية
» مفاجأة.. قريبًا كوكاكولا بـ"حشيش الماريجوانا"
» شاهد.. عامل فى مطار يسرق حقيبة راكب
» شاهد.. نائبة بفستان قصير تثير أزمة فى تونس

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:23 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية
ارشيف
جواز سفر مصري