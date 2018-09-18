"رزق" يكشف تفاصيل صفقة جمال مبارك مع "الإخوان"

18 سبتمبر 2018 - 02:07 م

تساءل الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، عن سبب تحركات جمال نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك: "مش فاهم جمال مبارك عايز إيه؟!".

وقال، في لقائه مع قناة "دي إم سي"، مساء الإثنين، مع الإعلامية إيمان الحصري، إن جمال مبارك وأحمد عز، أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل، هما سبب اندلاع ثورة 25 يناير؛ بسبب الغضب الشعبي من مشروع التوريث".

واعتبر أن "الابن الأصغر للرئيس الأسبق لم يتلق عقوبة سياسية، رغم أن جريمته بالأساس جريمة سياسية، وهي محاولة قلب نظام الحكم، وتحويله من جمهورية إلى ملكية مقنّعة".

وأضاف أنه لا يثق برموز النظام السابق، خاصة نجلي الرئيس الأسبق، موجهًا حديثه إلى جمال: "ماذا تريد بعد كل ما جرى؟ هل تريد خوض الانتخابات الرئاسية؟".

وتابع: :"أنا متخوف من أن تكون هناك صفقة بين جمال مبارك والإخوان، ولكن الدولة المصرية قوية، ولن تقبل بالعودة إلى ما قبل 30 يونيو أو ما قبل 25 يناير"، مطالبًا بـ"قطع الطريق على رموز النظام السابق والإخوان لعدم عودتهم إلى المشهد السياسي".