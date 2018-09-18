» قرار من "الجبلاية" بشأن المقاولون وبيراميدز

18 سبتمبر 2018 - 02:17 م

كشفت مصادر عن اتصالات هاتفية تمت بين أعضاء مجلس اتحاد الكرة "الجبلاية" تم الحديث خلالها عن الوضع القانوني لإعادة لقاء المقاولون العرب وبيراميدز الذي أقيم مساء أمس ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز والذي انتهى بفوز الأخير بهدف دون مقابل.

وقرر أعضاء الجبلاية خلال اتصالاتهم رفض إعادة اللقاء، خاصةً أن اللائحة تقضي بإعادة المباراة حال حدوث خطأ في تطبيق القانون، أو بإلغائها لظروف طبيعية، مثل الأمطار الشديدة، أو انقطاع التيار الكهربائي، ومن ثم فلا يوجد سند قانوني لإعادة اللقاء.

وأكد مصدر باتحاد الكرة أن إقامة أي مباراة بتحكيم غير مصري، يتم إدارتها بدون حكم إضافي أو خامس، والدليل على ذلك مباريات الأهلي والزمالك في الدوري بالموسم المنقضي، بجانب مباراة الأهلي والمصري في كأس السوبر المحلي والتي أُقيمت بالإمارات، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة هدفه إقامة المسابقة بانتظام وعدم الضغط على الحكام المصريين ، بعد الهجوم عليهم خلال المباريات الماضية.

وأضاف المصدر ، أن الأندية هي التي طلبت الاستعانة بحكام أجانب، وفي جميع مسابقات إفريقيا وأوروبا لا يوجد حكم إضافي، والهدف منه في الدوري تقليل الأخطاء فقط وفقا لـ"الشروق".

كان نادي المقاولون قد طالب بإعادة المباراة، لعدم إخطاره بتعيين طاقم تحكيم تونسي، بجانب عدم وجود حكم إضافي، وهو ما يخالف اللوائح ويبطل نتيجة اللقاء.