» شاهد.. حذاء "مو صلاح" في لقاء "سان جيرمان"

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بالقليوبية

بحوزتها.

يلتقي في التاسعة من مساء اليوم فريق ليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوف اللاعب المصري محمد صلاح مع نظيره باريس سان جيرمان في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا التشامبيونزليج.

ونشر "صلاح" صورة له أثناء المران استعدادًا للقاء "سان جيرمان" للحذاء الجديد الذي تم تصميمه له بشكل خاص مدون عليه اسمه بجوار العلم المصرى.

ويستعد محمد صلاح لخوض أولى مبارياته فى دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد، وذلك بعد موسم حافل قاد به الفريق للتاهل إلى نهائى الأبطال وتسجيل 11 هدفًا.

محمد صلاح هو أحد أفضل 3 لاعبين فى العالم بحسب "فيفا"، حيث سيعلن الأخير عن اللاعب الأفضل بينه وبين مودريتش نجم ريال مدريد ورونالدو نجم يوفنتوس 24 سبتمبر الجارى.

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