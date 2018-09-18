» شاهد.. ماذا فعلت فتاة فى حفل زفاف حبيبها السابق؟

18 سبتمبر 2018 - 02:34 م

فوجئ المعازيم المتواجدون في أحد الأفراح التي أقيمت بمدينة شياننينج بالصين، باقتحام فتاة ترتدي زي عروس، وقامت بالاشتباك بالعروس الواقفة بجوار العريس في مدخل إحدى قاعات الأفراح.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره موقع لايف لايك، قيام أحد الفتيات بجذب العروس وطرحها أرضا، محاولة الاعتداء عليها، والتي تبين فيما بعد أنها كانت الصديقة السابقة للعريس، وأنها أقدمت على هذا الفعل اعتراضا منها على القيام بالزواج من صديقته الجديدة.

كان من المفترض أن يتزوج العريس من الصديقة القديمة لكنه انفصل عنها قبل موعد الزفاف، اكتشفت فيما بعد أنها حامل منه، وقررت اقتحام حفل الزفاف الخاص به والعمل على تخريبه.