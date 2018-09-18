دراسة أيرلندية: مراقبة حبيبك السابق دليل على الفشل

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دراسة

الفشل

في الحب

العاطفة

أشارت دراسة أيرلندية حديثة، إلى أن من يتجسسون على أحبائهم السابقين على الإنترنت، هم فاشلون في الحب، حيث قام باحثون بجامعة "جالواي" الأيرلندية، بإجراء دراسة شملت 717 شخصا، ممن يستخدمون موقع فيسبوك وعددا من مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، وفي خلال الدراسة، لاحظ الباحثون سلوك هؤلاء الأشخاص اليومي، وطرحوا عليهم عددا من الأسئلة.

وأظهرت نتائج الدراسة، أن من كانوا يتابعون أخبار وتحديثات أحبائهم السابقين على مواقع التواصل، هم في الغالب ما يعانون من الاكتئاب وقلة الثقة بالنفس، وأكد الباحثون، أن هؤلاء الأشخاص يحاولون أن يظهروا بشكل جيد أمام الآخرين، ما يدفعهم إلى نشر صور وكتابات توضح أن أوضاعهم النفسية والعاطفية على أحسن حال.

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