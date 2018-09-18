إعلامي إخواني: ضاق صدري من ظلم "ذوي القربي"

18 سبتمبر 2018 - 03:02 م

قال الإعلامي الإخواني محمد جمال هلال، إنه يشعر بالضيق من الظلم الذي يقع عليه من قبل مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي في الخارج.

وأضاف في تدوينة له على حسابه على "تويتر": "كلما ضاق صدري من وقاحة البعض وضيق أفق الآخر وظلم ذوي القربى، وكلما شعرت باليأس، وأنه لا أحد هنا بجواري، أقف وحيدًا شريدًا.

وأوضح أنهم يستثمرون في الخيابة والهطل، كلما هممت لأهاجمهم.. أرسل الله إلى صور من في السجون.. فتعزف النفس ويسكت واللسان، بحسب وصفه.

وأشار إلى أن بعضًا من وسد إليه الأمر للقيام على المؤسسات الإعلامية يهتمون بالحوائط أكثر من الإعلاميين، وأنهم يهدرون الوقت في الشكليات والجمادات لا البشر والأفكار.

وأكد أن هدف هؤلاء هو بناء حائط في هذه الغرفة أو تلك، وهم يبنون حوائط العزلة بينهم وبين الإبداع، ثم يتساءلون لماذا لا نتقدم .. تأخروا لنتقدم.

يذكر أن عبد الله الماحي، المذيع بقناة الشرق كان قد أعرب عن استيائه أيضًا الشهر الماضي من الطريقة التي يتم التعامل بها داخل معسكر المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي.

وقال على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "طالما محدش هايحس بمشاكل حد، حتى من الناس المشتركين معانًا في نفس المشكلة، فلازم "المغتربين" يتكلموا ويعبروا عن مشاكلهم ومشاعرهم بنفسهم".

وأضاف: "هافضل أقول بكل وسائل التعبير المتاحة إن غربتنا خارج مصر أمر متعب وغير مريح، ولو ما كانتش الغربة دي بفايدة، فبلادنا أولى بينا، أيًّا كانت النتائج".

وتابع في حديثه وقتها: هافضل أقول إنها كلها تضحيات ..اللي في السجن مقهور ومحبوس ومقيد حريته، واللي بره بعيد عن أهله، وفِي مليون حاجة ناقصاه ومكتفاه ومش من حق أي حد إنه يقلل من تضحياته مهما كانت صغيرة لأنها اسمها تضحيات ولازم الكل يحترم ده ويعترف بيه".

وأكد الماحي في حديثه عن الغربة: "هافضل أقول إن خطأ "المغتربين" هو سكوتهم عن الظروف القاسية اللي مروا وبيمروا بيها وعدم نشر قضاياهم والكلام عنها زي أي قضايا موجوده، وده خلا اللي جوه مصر شايفين المغتربين دول ملوك وأغنيا بيتمرغوا في ياقوت ومرجان، وخلى بعض المنتفعين بره شايفينهم يحمدوا ربنا إنهم نجوا من السجن وإن كان عاجبهم.. ودي كارثة".