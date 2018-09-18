» شاهد.. صورة تكشف حقيقة انفصال ناهد السباعى

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انستجرام

ناهد السباعي

رجل اعمال

محمد عبدربه

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، في أول رد لها بعد تأجيل حفل زفافها على زوجها رجل الأعمال محمد عبد ربه، والذي أثار موجة من التساؤلات بين جمهور الفنانة عن سبب التأجيل.

وخلت قائمة المتابعين عبر حساب ناهد السباعي من اسم زوجها التي كانت تتابعه حتى اللحظات الأخيرة، بعد تأجيل حفل الزفاف.

وتجمع الصورة التي نشرتها "السباعي"، بينها مع والدتها وصديقتها الفنانة يسرا اللوزي، وخلت يدها من خواتم الخطوبة.

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