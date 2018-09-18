«ريسفير» يثير الذعر بين أهالي كفرالزيات

18 سبتمبر 2018 - 03:40 م

شهد شارع الكورنيش بمدينه كفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم حالة من الذعر بين الأهالي بعد الاشتباه في جسم غريب بجوار سور النادى الرياضى.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ومفتش المفرقعات إلى محل البلاغ وتلاحظ وجود جسم غريب بجوار سور النادى الرياضى وتم إخلاء المنطقة وعمل كردون أمني، وبفحص الجسم تبين سلبية البلاغ.

من جانبه، قال مصدر أمني رفيع المستوى بمديرية أمن الغربية، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا بالعثور على جسم غريب بالشارع سالف الذكر، وبفحص البلاغ تبين أنه عبارة عن "ريسفير قنوات متهالك"، وتبين خلوه من أي مواد متفجرة وتم التحفظ على المضبوطات وتمشيط المنطقة وتحرير محضر بالواقعة.