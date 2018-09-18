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الكاتب الصحفى رفعت فياض

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وفد سياحي أمريكي يزور منطقة "تونا الجبل" الأثرية بالمنيا

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وفد امريكى بالمنيا

جمال زكى

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وفد

تونا الجبل

سياحي

محفظة المنيا

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن منطقة "تونا الجبل" الأثرية بمركز ملوي استقبلت أول وفد أمريكي خلال الموسم السياحي الحالي، قادمين من منطقة تل العمارنة لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية على أرض المحافظة والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية المصرية القديمة.

وقال فرج عبد العزيز، مدير مكتب تنشيط السياحة بـ"تونا الجبل"، إن الوفد جاء لزيارة منطقة آثار تونا الجبل بما تحويه من مقبرة بتوزيروس ومقبرة إيزادورا والساقية الرومانية والسراديب، ولوحة حدود إخناتون، مشيراً إلى أن الوفد سيختتم جولته بين المناطق الأثرية على أرض المحافظة بزيارة منطقة آثار الأشمونين.


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