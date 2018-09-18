وفد سياحي أمريكي يزور منطقة "تونا الجبل" الأثرية بالمنيا

18 سبتمبر 2018 - 03:46 م

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن منطقة "تونا الجبل" الأثرية بمركز ملوي استقبلت أول وفد أمريكي خلال الموسم السياحي الحالي، قادمين من منطقة تل العمارنة لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية على أرض المحافظة والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية المصرية القديمة.

وقال فرج عبد العزيز، مدير مكتب تنشيط السياحة بـ"تونا الجبل"، إن الوفد جاء لزيارة منطقة آثار تونا الجبل بما تحويه من مقبرة بتوزيروس ومقبرة إيزادورا والساقية الرومانية والسراديب، ولوحة حدود إخناتون، مشيراً إلى أن الوفد سيختتم جولته بين المناطق الأثرية على أرض المحافظة بزيارة منطقة آثار الأشمونين.