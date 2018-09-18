  • الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:59 م
بحث متقدم
وزيرة الصحة أمام مجلس النواب

وزيرة الصحة عن حادث ديرب نجم: أشعر بالذنب

المجني عليهم

كشف غموض ذبح أب لأبنائه الأربعة في بنها

صلاح

«فيفا» يُميز «صلاح» عن «رونالدو» و«مودريتش»

رئيس شركة "علي بابا" العملاقة جاك ما

«علي بابا»: أمريكا ستخسر الحرب التجارية

يعالون

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق: حرب 73 أفقدتني الثقة

العثور على جثث 3 مصريين في الصحراء الليبية

العثور على جثث 3 مصريين في الصحراء الليبية

أرشيفي

«ريسفير» يثير الذعر بين أهالي كفرالزيات

عفو رئاسي (أرشيفية)

الإفراج عن 716 سجينًا بقرار جمهوري

محمد صلاح

شاهد.. حذاء باسم "صلاح" في لقاء "سان جيرمان"

إعلامي إخواني: ضاق صدري من ظلم "ذوي القربي"

إعلامي إخواني: ضاق صدري من ظلم "ذوي القربي"

الإفراج عن 716 سجينًا بقرار جمهوري

آخر الأخبار

عفو رئاسي (أرشيفية)
عفو رئاسي (أرشيفية)

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

الإفراج عن 543 سجينًا بمناسبة عيد الأضحى

#

الإفراج عن 678 سجينًا بعفو رئاسي

#

الإفراج عن 1118 سجينًا بعفو رئاسي

#

الإفراج عن 1118 سجينًا بمناسبة ثورة يوليو

المصريون

البدرى

بيراميدز

أعلنت وزارة الداخلية، الإفراج بالعفو عن 177 من نزلاء السجون والإفراج الشرطي عن 539 سجينا، وذلك استكمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (391/ 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لسنة 2018.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته، إن قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 177 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو، فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 539 نزيلاً إفراجاً شرطيا بإجمالي 716 مفرجا عنهم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع ضحايا إعصار «فلورنس» بأمريكا إلى 31 قتيلا
» البدري: بيراميدز يتعرض لحملة تشويه ممنهجة
» «كاسونجو» يقود هجوم الزمالك أمام سموحة
» شاهد.. صورة تكشف حقيقة انفصال ناهد السباعى
» شاهد.. ماذا فعلت فتاة فى حفل زفاف حبيبها السابق؟
» إعلامي إخواني: ضاق صدري من ظلم "ذوي القربي"
» قرار من "الجبلاية" بشأن المقاولون وبيراميدز
» ألمانيا تُسيّر أول قطار فى العالم يعمل بالهيدروجين
» الكشف عن قاتل المقدم "أبو شقرة"
» الكشف عن شروط "زكريا" للتجديد للقلعة الحمراء
» شاهد.. فنانة كويتية ترد على اتهامها بإهانة عاملها المصرى

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • مغرب

    06:02 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية
ارشيف
جواز سفر مصري